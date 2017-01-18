Вашингтон, 18 января, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), которая была осуждена на 35 лет, выйдет на свободу 17 мая 2017 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

U.S. Army Мэннинг в 2012 году

«Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, рядовой разведки США Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Молодой человек во время судебных слушаний признал, что передал разоблачительному порталу WikiLeaks около 700 000 секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 г. рядовой был приговорен к 35 годам тюрьмы.

Вскоре после помещения в тюрьму штата Канзас Мэнинг заявил о желании сменить пол. Осуждённому было позволено, оставаясь в тюрьме, пройти курс гормональной терапии. В марте 2015 г. Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Брэдли Мэннинга женщиной.

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