СМИ: Информатор WikiLeaks Мэннинг выйдет на свободу весной 2017 г
Вашингтон, 18 января, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), которая была осуждена на 35 лет, выйдет на свободу 17 мая 2017 года. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
«Президент США Барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет за передачу секретных документов WikiLeaks», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, рядовой разведки США Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Молодой человек во время судебных слушаний признал, что передал разоблачительному порталу WikiLeaks около 700 000 секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 г. рядовой был приговорен к 35 годам тюрьмы.
Вскоре после помещения в тюрьму штата Канзас Мэнинг заявил о желании сменить пол. Осуждённому было позволено, оставаясь в тюрьме, пройти курс гормональной терапии. В марте 2015 г. Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Брэдли Мэннинга женщиной.
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