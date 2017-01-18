Москва, 18 января, 2017, 14:08 — ИА Регнум. 65% граждан считают Россию передовой и развитой страной, 58% — богатой, 70% — свободной. 25% характеризуют ее как отсталую, 33% — как бедную, 22% — как несвободную. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Герб России

По мнению 36% граждан РФ, к России в мире относятся объективно, 51% опрошенных придерживаются обратного мнения. При этом подавляющее большинство опрошенных убеждены, что Россию мир уважает (73%) и боится (86%). В мире ее считают развитой (60%), богатой (70%) и свободной (56%) страной.

Влияние России в мире в последние годы растет, уверены 67% опрошенных. Возрастает военная мощь России, её стали больше бояться (14%). Проводится правильная, независимая внешняя политика (11%) и это заслуга Владимира Путина.

В сравнении с прошлым опросом, проходившим год назад, позитивные представления жителей России о своей стране и о ее имидже в мире встречаются несколько реже, негативные — чаще.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 25 декабря 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.