Таллин, 18 января, 2017, 14:00 — ИА Регнум. 17 января исполнительный директор Эстонского союза оборонной промышленности Ингвар Пярнамяэ дал комиссии по государственной обороне парламента страны обзор деятельности союза и представил основные достижения отрасли. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 января, сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что парламентарии поддержали идею законодательной поддержки военного экспорта страны как в области новой техники, так и оборонных технологий и киберзащиты.

U.S. Army Эстонский солдат

Комиссию ознакомили с производителями экспортной продукции эстонской оборонной промышленности. Так, фирмы ELI и Threod Systems поставляют беспилотные летательные аппараты в более 30 стран. Вся восточная граница Эстонии оборудована системами пограничной охраны, произведенными предприятием Defendec. Мобильная модульная больница, которую совместно производят предприятия Maru и Semetron, отличается от конкурентов тем, что ее возможно собрать за 60 минут.

К перспективному направлению оборонной промышленности отнесены электронные генераторы помех, которые производит фирма Rantelon, а также системы мониторинга морского пространства и связи от Cybernetica. Кроме того, Englo производит подрывные аппараты и миноискатели. Milrem производит беспилотные гусеничные аппараты. Производством снаряжения и сапог занимаются Samelin и Galvi Linda. В сфере киберзащиты экспортных успехов добился Guardtime, который уже вышел и на рынок США.

По словам председателя комиссии, члена Социал-демократической партии и бывшего министра обороны Ханнеса Хансо, оборонная промышленность Эстонии — это быстро развивающийся сектор, которой нуждается во внимании со стороны государства и общественности. Поэтому требуется пересмотреть законодательство, необходимое для обращения с боевым оружием. Это позволит эстонским предприятиям конкурировать на международном уровне.

Комиссия планирует продолжить заниматься этой темой и посетить некоторые из представленных ее вниманию предприятия.