Москва, 18 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В ходе предвыборной кампании в США лидеры стран, союзных Вашингтону, вели открытую агитацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В отличие от нас, целый ряд лидеров стран-союзников США открыто агитировал за Клинтон. В этом отметилась Ангела Меркель, отметился Франсуа Олланд и Тереза Мэй», — напомнил он.

По его словам, «официальные представители европейских стран» не только напрямую поддерживали Клинтон, но и «не стеснялись демонизировать» Дональда Трампа, в итоге вышедшего из президентской гонки победителем.

Ранее министр иностранных дел России, комментируя сообщения о вмешательстве Москвы в выборную кампанию в Соединенных Штатах, заявил об усталости от обсуждения этой темы. Утверждения о том, что Россия вмешивалась во внутренние дела американского государства, он назвал «голословными, бездоказательными и клеветническими».