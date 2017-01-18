Лавров напомнил о союзниках США, открыто агитировавших за Клинтон
Москва, 18 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В ходе предвыборной кампании в США лидеры стран, союзных Вашингтону, вели открытую агитацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.
«В отличие от нас, целый ряд лидеров стран-союзников США открыто агитировал за Клинтон. В этом отметилась Ангела Меркель, отметился Франсуа Олланд и Тереза Мэй», — напомнил он.
По его словам, «официальные представители европейских стран» не только напрямую поддерживали Клинтон, но и «не стеснялись демонизировать» Дональда Трампа, в итоге вышедшего из президентской гонки победителем.
Ранее министр иностранных дел России, комментируя сообщения о вмешательстве Москвы в выборную кампанию в Соединенных Штатах, заявил об усталости от обсуждения этой темы. Утверждения о том, что Россия вмешивалась во внутренние дела американского государства, он назвал «голословными, бездоказательными и клеветническими».