Астрахань, 18 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, в Астрахани сгорело маршрутное такси. Инцидент произошел около 10 часов утра около торгового центра на улице Татищева. По информации регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в салоне автомобиля «Форд».

Vk.com/avaria30 Сгоревшая маршрутка

На момент ЧП пассажиров в маршрутке не было. Водителя на месте пожара не оказалось.

Читайте по теме: Дотла: В Волгограде сгорела маршрутка

Возгорание ликвидировали семь пожарных. Как сообщают очевидцы в группе «Аварии Астрахань» в сети Интернет, пожар был потушен уже через 17 минут.

Транспортное средство выгорело настолько сильно, что разобрать, какая это была маршрутка, пока невозможно. Табличка с номером также сгорела. Причины возгорания установят специалисты.

Добавим, что на днях подобный инцидент произошел в соседнем регионе. Маршрутное такси загорелось в центре Волгограда. Микроавтобус с пассажирами ехал в сторону Краснооктябрьского района. Водитель остановил маршрутку и экстренно высадил людей. Из пассажиров никто не пострадал, а от транспортного средства остался только железный скелет.