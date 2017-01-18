Бамако, 18 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Двадцать пять человек были убиты, многие получили ранения, когда автомобиль начиненный взрывчаткой взорвался в военном лагере на севере Мали в городе Гао, сообщает 18 января Reuters.

Africom.mil Малийские военнослужащие

В лагере размещались солдаты правительственных войск, а также члены различных армейских групп, которые совместно участвуют в патрулировании местности на севере Мали, в соответствии с мирным соглашением заключенным при посредничестве ООН.

Напомним, согласно решению ООН от 2013 года, на территории Мали размещен миротворческий контингент, который тем не менее до сих пор не может привести страну к стабильному состоянию.

Сепаратисты на севере страны и туареги не признают решение ООН, что осложняет ситуацию. Здесь действуют также исламистские организации, крупнейшая из которых «Ансар-ад-Дин» является филиалом «Аль-Каиды» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).