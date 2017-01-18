Нефтеюганск, Югра, 18 января, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Миллион рублей фальшивыми пятитысячными купюрами изъяли полицейские Югры. Группа лиц, пытавшихся завезти в регион фальшивки, задержана и арестована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Сургута при поддержке Росгвардии задержал в Нефтеюганске организованную группу лиц, которые подозреваются в распространении фальшивых денежных купюр. Отметим, что ранее, в середине декабря прошлого года, в торговых точках Сургута были обнаружены поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей, что дало старт полицейской операции.

Подозреваемые приехали в Югру на попутном автомобиле. Двое из них, 1989 и 1992 годов рождения, были задержаны в момент передачи им посылки в виде полиэтиленового пакета, в котором сотрудниками полиции были обнаружены денежные средства номиналом 5 000 рублей с признаками подделки на общую сумму около миллиона рублей.

Установлена причастность к сбыту фальшивок еще двух мужчин, 1994 и 1991 годов рождения. Все задержанные нигде не работают и ранее не судимы.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с выплатой крупного штрафа.

Подозреваемые заключены под стражу.