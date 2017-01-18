Ярославль, 18 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Недофинансирование школ и детских садов города Ярославля в 2016 году составило 91 млн рублей по образовательному стандарту. Об этом руководство департамента образования города рассказало на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос был инициирован депутатами, к которым стали поступать жалобы от директоров школ, что часть денег областного бюджета в конце года просто «срезали».

Edu.yar.ru Школа

Как сообщила депутатам директор департамента образования города Елена Иванова, всего из областного бюджета школы и детские сады должны были получить 4 млрд 953 млн рублей. Из этой суммы региональный бюджет не перечислил 91 млн 78 тыс рублей. Часть средств, предназначенных на улучшение материально-технической базы, руководители учреждений вынуждены были пустить на выплату заработной платы.

Помимо образовательного стандарта региональный бюджет не профинансировал на 29 млн ремонтные работы в образовательных учреждениях и на 18 млн, строительство спортивных площадок около школ. Впрочем, и городской бюджет всех своих обязательств не выполнил.

«Кредиторская задолженность есть и по городскому бюджету, мы сейчас подводим итоги и предоставим их вам в конце января», — сказала директор департамента Елена Иванова.

«Ситуация вызывает большую тревогу. У нас в городе 90 школ, то есть 90 млн — это миллион для каждой школы. Это большие деньги. Мы понимаем, что руководители школ опять будут собирать их с родителей. Сколько можно заниматься этими поборами? Я предлагаю вынести этот вопрос на муниципалитет и обратиться в правительство региона с требованием вернуть школам эти деньги», — сказала председатель комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Руководство мэрии, в свою очередь, сообщило, что переговорный процесс с региональным департаментом образования по поводу недофинансирования начат и проходит конструктивно.