Берлин, 18 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Руководству Германии от правительства поступило предложение о проведении выборов в бундестаг 24 сентября. Для утверждения этой даты как дня выборов нужно решение президента Германии Йоахима Гаука, сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Германии

С этим предложением согласились представители практических всех германских территорий. Берлин высказывается против этой даты в связи с проведением в этот день Берлинского марафона (традиционно проводится в столице Германии в последние субботу и воскресенье сентября).

Напомним, депутаты избираются в бундестаг сроком на четыре года. В настоящее время в бундестаге 631 депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия не раз делала заявления о том, что опасается вмешательства России в ход выборов в бундестаг в 2017 году. Такие опасения высказывал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.