Москва, 18 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2016 года Федеральная служба по труду и занятости провела 124 тыс. 100 проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены 444 тыс. 800 нарушений. В том числе 108 тыс. 600 нарушений связанных с оплатой труда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В рамках исполнения предписаний Роструда более 958 тыс. работникам выплачена задержанная зарплата на сумму свыше 22,9 млрд рублей.

Работодателям выдано 86 тыс. 500 предписаний об устранении выявленных нарушений. В результате принятых мер восстановлены трудовые права 2 млн 626 тыс. 208 работников.

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