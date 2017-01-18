Осло, 18 января, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Адвокат массового убийцы Андерса Брейвика Ойстейн Сторвик заявил 18 января, что его подзащитный страдает психическим расстройством, вызванным условиями содержания в тюрьме Скиен, сообщает Dagbladet.

Lukepryke Брейвик

Основным доводом защитника Брейвика является письмо, отправленное в 2016 году его клиентом представителям прессы. Оно написано на 14 страницах грамотным норвежским языком, его структура логична, однако оно трудночитаемо из-за того, что Брейвик использует страницу целиком. Сторвик привел выводы психиатра Ранди Росенквист, ответственного за оценку рисков содержания Брейвика.

«Именно так шизофреники часто используют листы. Меня удивляет, что оно [письмо] столь трудночитаемо. Это не связано с тем, что ему не хватало бумаги», — отметила она.

Психиатр также высказал мнение, что содержание письма указывает на манию величия и параноидальный психоз, однако Росенквист пришла, тем не менее, к выводу, что Брейвик может находиться в заключении.

«Тот факт, что она указывает на проблему, может говорить о том, что ситуация более серьезная, и тогда суд не может утверждать, что он [Брейвик] здоров», — подчеркнул Сторвик. «Когда она — человек, который проводил исследование Брейвика, поднимает вопрос о психическом здоровье Брейвика, у нас большая проблема. Тогда перед нами совершенно другой человек, а не особо опасный преступник».

Сторвик днем ранее попытался провести параллель между делом Брейвика и «особо опасными преступниками», чьи дела разбирал Европейский суд по правам человека, а именно террориста «Шакала» Абдуллы Оджалана — лидера Рабочей партии Курдистана и других.

«К особо опасным преступникам в действительности относятся лидеры мафии и террористических организаций, у которых есть террористические ячейки. У Брейвика никогда этого не было, кроме как в планах», — заметил адвокат, который добавил, что, вероятно, в отношении с его подзащитным обращаются недолжным образом.

Сам Брейвик указывал, что одиночное заключение нанесло ущерб ему состоянию, что проявляется, прежде всего, в том, что он стал придерживаться более радикальных взглядов.

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