Томск, 18 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. В Томской области готовятся к сложному сценарию прохождения весеннего паводка и ожидают повторения сценария 2012 года, когда вода частично подтапливала прибрежные территории в черте Томска, рассказал председатель комитета по вопросам ГО и ЧС обладминистрации Валерий Уйманов.

Oleh Prylutskyi Паводок

«Особенностью являются льдины, которые в некоторых местах встали на ребро и цепляются за дно. На отдельных участках есть шуга подо льдом. Все это может препятствовать прохождению воды, — цитирует чиновника портал vtomske.ru. — Опасения также вызывают большие запасы снега не только в нашем регионе, но и в соседних — Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. При «дружной» весне может быть большая вода. Равно как и из-за больших запасов снега в малых реках — при полноводной Оби они будут «подпираться» и выходить из берегов».

Все профильные структуры администрации Томской области готовятся к сложному сценарию прохождения весеннего половодья в 2017 году, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля. В областном бюджете заложено 20 млн рублей, в случае необходимости финансирование будет увеличено.

«Сейчас мы активно работаем на территориях, которые потенциально могут попасть под серьезный паводок. Отрабатываем все по максимуму — по категориям людей, которых в случае необходимости будем отселять, по местам расселения и по другим вопросам. Мы должны подготовить все, что может быть использовано для минимизации ущерба. Все силы, которое есть, будут задействованы», — подчеркнул Уйманов.