Москва, 18 января, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Блокада Донбасса со стороны Украины свидетельствует об отказе Киева от этого региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков сотрудникам СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Киев до сих пор отказывается от выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий и обеспечения инфраструктуры.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва предпринимает разные меры, чтобы помочь урегулированию конфликта в Донбассе.

17 января 2017 г. депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила в эфире телеканала «112 Украина», что мирное возвращение Донбасса под контроль Киева возможно лишь путём отказа от Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путём, относительно того, что Россия не выдержит санкций — то это обязательно будет сдачей Крыма, — отметила Савченко. — На какой-то определённый период, как всегда, это отложится в долгий ящик».

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