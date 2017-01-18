Ярославль, 18 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. В Ярославле прошли публичные слушания по вопросу формирования единого облика нестационарных торговых объектов, размещаемых на городских территориях. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM, жители поддержали соответствующие изменения в правила благоустройства.

Фото мэрии Ярославля Проект торгового киоска

По информации мэрии, в качестве участников слушаний зарегистрировались 410 человек. Почти все они — противники новой политики городских властей в отношении НТО, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии. Между тем, в голосовании принял участие 341 человек, причем за утверждение единого облика объектов уличной торговли высказалось 179, против — 139.

Соглашаясь с принципом единства внешнего вида НТО, предприниматели пока не видели предложенных мэрией проектов визуализации. Как пояснил 18 января в ходе брифинга заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов, работа над проектами еще ведется. Кроме того, все изменения должны быть утверждены муниципалитетом и мэрией.

Впрочем, основной объем работы в этом направлении уже проведен. Среди представленных разработок предпочтение отдано концепции ИРСИ, предложившей два типа торговых конструкций: классический и современный. Отличие между ними — в элементах декора. Основной принцип внешнего вида — остекление и подсветка. Также разработаны единые правила к благоустройству прилегающей территории.

Безусловно, все это повлечет определенные расходы со стороны предпринимателей. По словам Алексея Торопова, средняя стоимость изготовления торгового объекта составит порядка 25−28 тыс. рублей за кв.м. Плюс подключение к сетям водоснабжения и канализации, электричеству, благоустройство территории — в результате сумма получается немалая и для кого-то не совсем подъемная.

В мэрии отмечают, что городские власти пошли на серьезные уступки предпринимателям — в частности, арендная плата за землю снижена в два раза. Проекты для предпринимателей будут сделаны бесплатно. Кроме того, мэрия уже ведет переговоры с банками о предоставлении льготных условий кредитования и поддержки предпринимателей, а также с производителями материалов для обустройства торгового места и прилегающей территории. Свои поручительства за предпринимателей готов предоставить Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. В свою очередь, мэрия просит понимания со стороны малого бизнеса в вопросах формирования эстетической городской среды.

«Мэрия хочет сохранить эту сферу малого бизнеса. Но в сегодняшнем виде она наносит урон облику города. Мы понимаем проблемы предпринимателей и готовы идти навстречу, но и они должны понимать социальную необходимость работать по установленным правилам. Сейчас многие предприниматели повернулись к нам лицом. Надеемся, в 2017 году внешний вид нашего города преобразится к лучшему», — отметила в ходе тематического брифинга директор управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Наталья Скорюкова.

Привести свои торговые точки в соответствие утвержденным правилам благоустройства предприниматели должны в срок до 1 июня. Такое условие прописано в договорах. Санкции за нарушение обозначены конкретные — демонтаж.

На сегодняшний день в Схему размещения НТО на территории Ярославля включено 973 места, из них 657 — киоски и павильоны. По информации мэрии, с предпринимателями заключено уже около 500 договоров аренды. При этом, уточнили в мэрии, в зоне ЮНЕСКО нестационарные торговые объекты размещаться не будут — в силу ограничений по площади.