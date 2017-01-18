Чебоксары, 18 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-ноябре 2016 года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 17 118,1 рубль. Это на 3,8% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Падение доходов

В том числе, в ноябре среднедушевой доход составил 17 345,6 рублей, что на 3% меньше, чем было в ноябре 2015 года. Напомним, в январе-ноябре 2015 года по сравнению с январем-ноябрем 2015 года среднедушевые доходы возросли на 9,6%.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 3,9% — до 232 855,4 млн рублей. В том числе, в ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года номинальные доходы уменьшились на 3,2%, составив 21 450,1 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-ноябре 2016 года по сравнению с январем-ноябрем 2015 года упали на 10,9%. В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года реальные доходы уменьшились на 9,1%, к уровню октября 2015 года рост составил 0,03%.

Как и ранее, основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 75,3% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,5% доходов, на сберегаемую часть — 12,9%, на приобретение иностранной валюты — 1,6%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 2,3%.