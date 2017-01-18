Берлин, 18 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Правительство Германии все еще ожидает от Международного валютного фонда (МВФ) участия в программе финансовой помощи Греции, заявил представитель министерства финансов ФРГ, сообщает 18 января Reuters.

Marco Verch Ангела Меркель и Алексис Ципрас

Ранее газета Bild сообщала, что минфин Германии готовится к оказанию помощи Греции без участия МВФ.

«Для нас участие в помощи очень важно, тем более что мы должны держать свое слово», — сообщил пресс-секретарь министерства финансов.

Напомним, программа финансовой помощи Греции предполагает проведения реформ, включающих повышение пенсионного возраста, приватизацию, снижение социальных расходов. Тем не менее, по заявлениям премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, страна не может отказаться от своих социальных обязательств, что вызывает конфликты с ЕС.