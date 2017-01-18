Москва, 18 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, на борту Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр» произошло ЧП. Воздушное судно поднялось в небо из столичного аэропорта Внуково и держало курс на Ростов-на-Дону. Во время полёта экипаж допустил ошибку и перепутал выключатели, сообщает «Лайф».

Dmitry Karpezo Boeing-737 авиакомпании «Ютэйр»

Как сообщил источник в аэропорту, в процессе набора высоты было совершено переключение тумблеров гидросистемы вместо отключения противообледенительной системы двигателей. Пилоты ошибку признали. Сейчас проводится разбирательство.

Отметим, воздушные суда Boeing часто попадают в сводки чрезвычайных происшествий. 2016 год стал для десятков семей годом траура. Как сообщало ИА REGNUM, в ростовском небе 19 марта произошла авиакатастрофа Boeing-737. На борту рейса FZ981, летевшего из ОАЭ на Дон, находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Выживших нет.

Рано утром 16 января 2017 года Boeing-747 турецкой авиакомпании, транспортирующий груз из Гонконга, упал во время захода на посадку над аэропортом столицы Киргизии Бишкека. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за сложных погодных условий. Число жертв авиакатастрофы достигло 32 человек.

12 января пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines во время вылета из московского аэропорта «Внуково» задел хвостовой частью взлетную полосу. Пилоты приняли решение вернуть лайнер.