Ярославль, 18 января, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Развитию гостиничного бизнеса в Ярославской области мешают хостелы. Такое мнение было высказано руководителями отелей на совещании в Правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Хостел

По словам одного из представителей отельеров — директора гостиницы «Юбилейная», Игоря Сорокина, мнение которого приводит сайт областного правительства, одной из важнейших является проблема загрузка отелей. Если в 2008 году она составляла 70%, то сегодня — только около 50%. Причина: огромное количество объектов размещения эконом-класса — хостелов.

«Правительство области должно поддерживать тех, кто платит налоги. Количество посетителей падает, уменьшается и сумма отчислений в бюджет», — отметил директор гостиницы Игорь Сорокин.

Корреспондент ИА REGNUM побеседовал с руководителями хостелов, которые выразили удивление позицией отельеров.

«Хостелы платят налоги, как и любые другие юридически оформленные организации. Что касается претензий, то, возможно, отельерам стоит повышать качество своих услуг и не бояться здоровой конкуренции. Если у тебя все хорошо, то люди останутся и появятся новые. А как мы видели из передачи Лены Летучей в некоторых наших гостиницах просто ужас», — высказала корреспонденту ИА REGNUM свое мнение управляющая хостелом «Like Hostel» Карина Моисеева.

По ее словам, у хостелов дела идут неплохо, заполняемость на праздники была 100%, сейчас людей заметно меньше. Останавливаются в мини-отелях не только приезжие, многие предпочитают аренде квартиры место в хостеле.

Определенной реакции на призыв укротить хостелы от Правительства региона не последовало. Заместитель председателя Правительства Максим Авдеев «зафиксировал услышанное» и, в свою очередь, порекомендовал собравшимся не затягивать с предстоящей аккредитацией, связанной с классификацией гостиниц. Для небольших отелей (до 50 мест) работа должна быть завершена в декабре этого года, для гостиниц с большей вместимостью — в конце следующего».