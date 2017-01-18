Новосибирск, 18 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова на круглом столе «Инновационная экономика Новосибирской области: состояние, перспективы развития» заявила о важности создания в регионе системы привлечения инвестиций мирового уровня.

Правительство Новосибирской области Круглый стол «Инновационная экономика Новосибирской области: состояние, перспективы развития»

Система будет учитывать инновационный характер экономики области. Среди актуальных шагов в этом направлении власти отметили оптимизацию работы АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и разработку стратегии привлечения инвестиций.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что как минимум три сферы, развитие которых признано наиболее перспективным на общенациональном уровне — агропром, авиастроение и нефтепереработка — могут дать экономике сибирского региона новый импульс на годы вперед. Городецкий также указал на необходимость разработки системных мер поддержки экспортной деятельности новосибирских предприятий. Он обратил внимание, что различные рейтинги экономического и инновационного развития, где рассматриваются итоги 2016 года, позволяют оценить позиции Новосибирской области в сравнении с другими регионами, соревнующимися за привлечение инвестиций и создание новой экономики на своей территории.

«Нам важно оценить эти результаты, проанализировать, и принять необходимые решения, повысить качество управленческой работы на всех уровнях власти в регионе», — считает глава региона.

По словам первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова, по итогам 2016 года регион вошел в пятерку лучших в составленном рейтинге инновационных регионов России (АИРР).

Как указали ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, итоги круглого стола «Инновационная экономика Новосибирской области: состояние, перспективы развития» будут представлены на форуме «Курс — новые возможности», который состоится в регионе 20 февраля.

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