Александров, Владимирская область, 18 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Памятник Ивану Грозному в Александрове (Владимирская область) будет установлен уже весной 2017 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава района Игорь Першин. Монумент будет установлен на набережной реки Серая.

Виктор Васнецов. Царь Иван Грозный (фрагмент). 1897

«Памятник будет установлен этой весной. Мы к этому готовимся», — цитирует главу районной администрации портал «Новый город Александров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй в России памятник правителю должен был появиться в Александрове еще в ноябре 2016 года. Закладка первого камня памятника в Александрове, который был столицей опричнины, прошла 6 августа. Однако позже работы были отложены из-за очистки реки Серая. Набережная, на которой должен появиться монумент, сейчас также выглядит не очень хорошо, но власти обещают благоустроить участок перед установкой памятника.

Ранее памятник Ивану Грозному был открыт в Орле. Несмотря на то, что общественность выступила против, памятник установили.