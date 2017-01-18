Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 18 января, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Перед уходом с президентского поста Барак Обама подписал распоряжение об освобождении из заключения известного борца за независимость Пуэрто-Рико Оскара Лопеса Ривера. Согласно приговору, он должен был выйти на свободу через пять с половиной лет, в день своего восьмидесятилетия.

Иван Шилов REGNUM Барак Обама

Как сообщало ранее ИА REGNUM, года лидер пуэрто-риканской Партии независимости Рубен Берриос заявил, что провал политики давления США на Кубу — это прелюдия конца американского колониализма в Пуэрто-Рико. И что в такой новой реальности немыслимо сохранять колониальный статус Пуэрто-Рико. А начать процесс надо с освобождения пуэрто-риканского патриота и политического заключенного Лопеса, осужденного на 33 года тюрьмы властями США только за то, что он хотел независимости для своего народа.

В апреле 2016 года Альянс за свободную суверенную ассоциацию призвал спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Пола Райана начать процесс деколонизации Пуэрто-Рико.

На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления.