Москва, 18 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Судьба бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена не находится в фокусе внимания российского руководства. О планах Сноудена Кремль не имеет информации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что срок вида на жительство в России продлён для Сноудена на два года, Песков отметил, что российское руководство не знает, чем занимается бывший сотрудник ЦРУ.

«Все контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе адвокатов в США», — сказал Песков.

Известно, что в России он живёт по временному разрешению, которое было продлено. О его деятельности лучше спросить у его представителей — это вопрос к ним, а никак не к Кремлю.

«Он здесь находится по временному разрешению, которое продлено, и какой-то дальнейшей информацией мы не обладаем», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что Сноудену продлён вид на жительство в РФ на два года. Комментируя высказывание бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла, она подчеркнула, что Россия не делает подарков в виде людей.