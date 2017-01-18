Саратов, 18 января, 2017, 12:55 — ИА Регнум. 18 января на внеочередном заседании Саратовской городской думы досрочно прекращены полномочия председателя парламента Сергея Наумова в связи с поступившим от него заявлением о сложении полномочий по собственному желанию, сообщает ИА REGNUM.

Saratov.er.ru Сергей Наумов

По итогам тайного голосования 31 депутат поддержал решение об отставке Сергея Наумова, против проголосовало два парламентария.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 января председатель Саратовской городской думы — директор Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Наумов официально объявил о сложении полномочий спикера городского парламента. Он пробыл на этом посту менее четырех месяцев.

«Я высоко ценю то доверие, которое мне оказали депутаты, предоставив право возглавлять городской парламент. Но в настоящее время считаю необходимым сконцентрировать усилия и внимание на работе в ССЭИ РЭУ имени Плеханова. В планах — трудиться на благо жителей в качестве депутата Саратовской городской думы, родного «Эконома» и выполнять ту партийную нагрузку, которую мне доверят однопартийцы, коллеги по фракции «Единая Россия» в городской думе», — заявил Сергей Наумов.

12 января на внеочередном заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения Саратовской гордумы был рассмотрен единственный вопрос — досрочное прекращение полномочий Сергея Наумова. Проект был поддержан без возражений и вынесен на внеочередное заседание гордумы, назначенное на 18 января.

Политолог Дмитрий Олейник считает, что уход Сергея Наумова с поста спикера Саратовской гордумы обусловлен политическими интересами. «Сергей Наумов решил сосредоточиться на основной работе и его можно понять. Саратов — большой город, в котором сталкиваются интересы различных групп влияния, очень активные общественники и журналисты, влиятельные депутаты и так далее», — сообщил ИА REGNUM эксперт.

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