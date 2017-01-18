Москва, 18 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, сохраняющий газовые АЗС в перечне опасных производственных объектов (ОПО) и понижающий при этом класс опасности соответствующих объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Класс опасности автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) меняется с третьего на четвертый. Как отметил ранее глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности инвестиционному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР), эта мера упрощает строительство и эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры, одновременно она создает благоприятные условия для расширения сети газозаправочных комплексов.

Первоначально предполагалось полностью исключить автозаправочные станции, работающие на природном газе, из списка опасных производств, однако комитетом было решено отказаться от этого из-за возможного повышения рисков в сфере экологической и энергетической безопасности, рассказала докладчик по законопроекту, член профильного комитета Альфия Когогина («Единая Россия»). Вместо этого был понижен класс опасности, уточнила она. Законопроектом также предлагается изменить систему контроля и надзора за деятельностью АГНКС, что позволит сократить затраты при эксплуатации. При этом АГНКС остаются под контролем Ростехнадзора.

Принятые нормы будут способствовать созданию благоприятных условий для использования природного газа в качестве моторного топлива, энергосбережению и повышению бюджетной эффективности, считает Жигарев.

В ходе дискуссии в первом чтении парламентарии указывали на то, что газовые заправочные станции строятся практически впритык к жилым домам, вредят экологии районов и являются опасными объектами — высказывались опасения по поводу их взрывоопасности.

В настоящее время из 250 автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспортных средств природным газом, 205 станций эксплуатируется дочерними обществами ОАО «Газпром».