Москва, 18 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. С начала 2017 года и по настоящий момент российский рубль подорожал на 3,3% к доллару США. Укрепление рубля за весь 2016 год составило ровно 21%. Суммарно отыграна лишь малая часть предыдущей масштабной девальвации рубля, так как в период с января 2014 года по январь 2016 года ослабление российской валюты оценивалось в 167,7% (пройден путь с 32,12 руб. до 85,99 руб. за доллар соответственно), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Накануне рубль достиг полуторалетнего максимума в паре с долларом, коснувшись отметки 58,95 рубля за доллар. В 2015 году Центробанк РФ покупал валюту вблизи отметки 60 рублей за доллар. Впрочем, он делал это все время, пока американская валюта находилась в диапазоне 50−60 рублей, — привела цифры Бодрова. — Последний раз с интервенциями регулятор выходил на рынок в мае 2015 года. Считается, что для того, чтобы они были относительно эффективными, в день операции должны «весить» около $1,5−2 млрд и происходить системно. В единичном виде интервенции на курсы не влияют, нужен накопленный эффект».

«На волне стремительного укрепления позиций российского рубля, что само по себе красиво и отчасти безрассудно, возникает резонный вопрос: почему Центробанк не вмешивается в курсообразование, и каких, собственно, уровней нужно достигнуть доллару, чтобы регулятор начал интервенции и другие активные движения? Учитывая, что реальный эффективный курс рубля должен оказаться довольно болезненным для экономики, то для того, чтобы ЦБ вмешался в торги, доллар должен стоить около 56 рублей. Вблизи этого значения мегарегулятор будет вынужден пойти на экстренные меры по сдерживанию курсовой волатильности или заявить о переменах в своей монетарной политике», — считает эксперт.

«Инструментов для подвижного управляемого курсообразования у регулятора предостаточно. Первый из них — это ключевая ставка, которая была понижена в 2016 году только два раза и на текущий момент составляет 10% годовых. Месяцем ранее ЦБ говорил о том, что не намерен в ближайший квартал пересматривать этот показатель. Речь шла о марте-апреле, как о наиболее логичном времени обсуждения параметров ставки. Однако сегодняшние реалии вкупе с низким официальным уровнем инфляции могут позволить Центробанку пойти на снижение ставки раньше обозначенных сроков», — полагает Бодрова.

«Этот сценарий будет актуален, если ралли в рубле продлится еще какое-то время. Усилить эффект сниженной ставки могут как спрос компаний и предприятий на иностранную валюту в преддверии высоких выплат по внешним долгам, так и банальные денежные вливания на рынок внутренней ликвидности. При подобном раскладе и снижении ставки на теоретические 50 базисных пунктов доллар вполне способен восстановиться выше 65−66 рублей», — высказала свое мнение эксперт.