Лангепас, Югра, 18 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. В Югре арестован заместитель главы администрации города Лангепаса. Дело о взятке было возбуждено 6 октября 2016 года, но чиновник скрывался от следствия за пределами округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

ru.torange.biz Арест

По версии следствия, в июне и августе 2016 года замглавы Лангепаса Андрей Миниахметов потребовал от председателя совета директоров коммерческой организации взятку в 1,5 миллиона рублей за содействие в вопросах фирмы. Чиновник отвечал в мэрии за ЖКХ, строительство, жилищную политику, дороги и транспорт. Миниахметов получил из требуемого лишь миллион.

В ходе расследования уголовного дела по месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски. Обнаружены и изъяты денежные средства, служебная и иная документация. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемый находился за пределами округа и в дальнейшем скрывался от органов следствия. В связи с чем был объявлен в розыск.

Задержали замглавы Лангепаса 11 января. На сегодня он арестован и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).