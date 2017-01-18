Москва, 18 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко призвал к созыву конституционного собрания для изменения Основного закона страны, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. «Фракция КПРФ считает, что в ближайшее время необходимо внести проект закона о созыве конституционного собрания», — заявил Бортко на пленарном заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Действующая Конституция давно не соответствует новому облику нашего государства, утверждает депутат.

По мнению коммуниста, Конституция РФ нуждается в пересмотре. «В качестве высшей ценности Конституция РФ определяет человека и его права и свободы. В этом определении не находится места для существования ни самой России, ни для семьи, ни для национальный исторических традиций», — возмущен он.

По мнению парламентария, на основе констатации прав и свобод индивидуума национальную государственность построить невозможно. «Для этого нужны другие ценности: семья, родина, патриотизм, справедливость, но ни одно из них к разряду высшей ценности Конституции РФ не отнесено», — указал Бортко.

Бортко указал на то, что «государственная идеология как аккумулятор высших ценностей государства запрещена статьей 13 Конституции». Конституция обращается к сформулированной за пределами России категории «общепризнанные принципы и нормы международного права», говорит он. «По сути, запрет на государственную идеологию в России означает запрет на пересмотр идеологии либерализма. Либерализм используется в данном случае как инструмент разрушения потенциала государства», — пояснил Бортко.