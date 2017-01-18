Ярославль, 18 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Более 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом выявлено на территории Ярославской области за последнюю неделю. Почти половина заболевших — дети. Эпидпорог превышен на 40%. Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти Ярославской области.

Ptzgovorit.ru Грипп

Как отмечают специалисты, рост заболевших вирусными инфекциями зафиксирован среди представителей всех возрастных групп. Так, заболеваемость маленьких детей (в возрасте до 2 лет) превышает порог почти на 25%, от 3 до 6 лет — на 50%, от 7 до 14 лет — на 64%, от 15 лет и старше — на 30%.

Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания. Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А (H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью.

Учитывая тяжёлую эпидемиологическую ситуация, в регионе решено сохранить карантинные мероприятия. Сотрудники областного департамента здравоохранения и фармации контролируют возможности госпитализации в лечебные учреждения и их обеспеченность лекарственными препаратами и оборудованием.

«В настоящее время для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах. Кроме того, для приема детей с ОРВИ и гриппом были перепрофилированы 32 койки в детском отделении клинической больницы №10. А для госпитализации детей от 15 до 17 лет и взрослых подготовлены дополнительные места в терапевтическом отделении рыбинской городской больницы №4. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах», — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.

По словам Даниленко, все больницы обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов. Созданы запасы оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, подготовлено медицинское оборудование — аппараты для искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры. В областной клинической больнице введена в эксплуатацию техника для обеспечения пролонгированной поддержки функций сердца и легких.