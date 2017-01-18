В Ярославской области зарегистрирована первая жертва гриппа
Ярославль, 18 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Более 10 тысяч новых случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом выявлено на территории Ярославской области за последнюю неделю. Почти половина заболевших — дети. Эпидпорог превышен на 40%. Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти Ярославской области.
Как отмечают специалисты, рост заболевших вирусными инфекциями зафиксирован среди представителей всех возрастных групп. Так, заболеваемость маленьких детей (в возрасте до 2 лет) превышает порог почти на 25%, от 3 до 6 лет — на 50%, от 7 до 14 лет — на 64%, от 15 лет и старше — на 30%.
Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания. Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А (H3N2). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью.
Учитывая тяжёлую эпидемиологическую ситуация, в регионе решено сохранить карантинные мероприятия. Сотрудники областного департамента здравоохранения и фармации контролируют возможности госпитализации в лечебные учреждения и их обеспеченность лекарственными препаратами и оборудованием.
«В настоящее время для госпитализации инфекционных больных имеется 410 коек в 13 больницах. Кроме того, для приема детей с ОРВИ и гриппом были перепрофилированы 32 койки в детском отделении клинической больницы №10. А для госпитализации детей от 15 до 17 лет и взрослых подготовлены дополнительные места в терапевтическом отделении рыбинской городской больницы №4. Если ситуация ухудшится, есть возможность развернуть еще 1300 коек в 35 стационарах», — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.
По словам Даниленко, все больницы обеспечены необходимым количеством противовирусных препаратов. Созданы запасы оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, подготовлено медицинское оборудование — аппараты для искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры. В областной клинической больнице введена в эксплуатацию техника для обеспечения пролонгированной поддержки функций сердца и легких.