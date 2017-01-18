Москва, 18 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Центробанк опубликовал официальные курсы основных валют — доллара США и евро — к российскому рублю на 19 января, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Официальный курс доллара США к рублю опустился на 21,85 копейки и составил 59,183 рубля. Евро также подешевел к рублю — на 6,12 копейки, он составил 63,2252 рубля.

Бивалютная корзина, состоящая из 0,55 доллара и 0,45 евро, подешевела на 14,77 копейки — до 61,002 рубля.