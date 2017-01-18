Владикавказ, 18 января, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Республиканский стадион «Спартак» в Северной Осети преобразится. Главную спортивную арену ждет реконструкция. Соответствующая договоренность была достигнута с министерством спорта России. Такую информацию, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 18 января, на заседании наблюдательного совета ПФК «Спартак-Владикавказ» озвучил председатель правительства Таймураз Тускаев.

Акутагава Республиканский стадион «Спартак» во Владикваказе

Ремонт стадиона обойдется в 60 млн рублей. Большую часть этой суммы — 50 млн — направит федеральный бюджет. Остальное добавит Северная Осетия. Планируется, что ремонтные работы пройдут непосредственно в чаше стадиона, также серьезно преобразятся подтрибунные помещения.

Вернуть зрителей на трибуны обновленного стадиона предстоит футболистам клуба Спартак-Владикавказ», отметил член наблюдательного совета, первый заместитель председателя парламента Станислав Кесаев.

Как сообщил директор футбольного клуба Юрий Секинаев, домашние игры с участием республиканской команды являются наиболее посещаемыми во втором дивизионе зоны «Юг», и в настоящее время идет подготовка к весеннему сезону, идет просмотр и отбор игроков.

Добавим, что в республике, безусловно, есть проблемы футбольных полей. Также республике нужна комплексная программа развития футбола, в центре внимания которой будут главная команда, спортивные детско-юношеские школы.

Напомним, немногим более года назад стадион «Спартак» незаконно переданный под залог кредитной организации был возвращен в республиканскую собственность. Заложил стадион футбольный клуб «Алания», у которого объект находился на праве оперативного пользования, взяв в «Банке развития региона» кредит на 125 млн рублей. Сделано это было несмотря на установленный запрет на приватизацию спортивных сооружений, а также без соответствующего разрешения Министерства государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии. Факт незаконной передачи стадиона в залог был выявлен прокуратурой, которая и оспорила в суде договор, заключенный между кредитной организацией и футбольным клубом. В ноябре 2015 года Арбитражный суд РСО-Алания признал сделку недействительной. Спортивный объект вернулся республике.