Великий Новгород, 18 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Прожиточный минимум в Новгородской области за четвёртый квартал 2016 года уменьшен на суммы от 202 до 334 рублей. Величина прожиточного минимума устанавливается распоряжением правительства региона и используется для начисления различных социальных пособий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прожиточный минимум

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного правительства, в расчёте на душу населения прожиточный минимум за четвёртый квартал 2016 года составляет 9751 рубль (за третий квартал он был на 269 рублей больше — 10 020 рублей).

По всем основным социально-демографическим группам в Новгородской области эту величину тоже уменьшили. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в 10 612 рублей (10 896 рублей за третий квартал, снижение на 284 рубля), для пенсионеров — 8114 рублей (8316 рублей за третий квартал, снижение на 202 рубля). Для детей прожиточный минимум снижен на 334 рубля и за четвёртый квартал составит 9543 рубля (за третий — 9877 рублей).