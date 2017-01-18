Новосибирск, 18 января, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) началось первое в этом году учение с выводом автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» на полевые позиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Stat.mil.ru В Новосибирском соединении РВСН началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на полевые позиции

«В рамках учения сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования будут увеличены в зимнее время почти до месяца. Немаловажное значение стратегические ракетчики уделяют и одновременному выводу ракетных полков подвижных грунтовых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования», — указали в департаменте, отметив, что впервые в ходе манёвров планируется широко использовать возможности новых образцов вооружения и военной техники новейшего мобильного ракетного комплекса «Ярс», — отметили в департаменте, подчеркнув, что особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки.

Одной из первостепенных задач станет отработка поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В 2017 году в РВСН будет проведено более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Количество мероприятий боевой подготовки в наступившем году по сравнению с 2016 годом увеличится в два раза (на 50%).