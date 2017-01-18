Москва, 18 января, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Ценами в кафе на территории аэропортов Российской Федерации (РФ) заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил руководитель службы Игорь Артемьев в ходе правительственного часа.

Sheratonmoscowairport.ru Кафе

«Мы (ФАС) действительно проводили проверки в аэропортах, 3 — 4 кафе, которые обладают доминирующим положением, в свое время мы оштрафовали, — сказал Артемьев. — Мы оставили эту работу, мы займемся этим с удовольствием снова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января руководитель ФАС Игорь Артемьев на заседании Совета Федерации заявил, что практически все торги в рамках госзакупок медикаментов картелизованы.

«Только в сфере распределения в рамках госзакупок медикаментов РФ за 3 года нами выявлено около 1 тыс. картелей, — заявил Артемьев. — Практически все торги картелизованы, все торги мошеннические, почти все торги практически приводят к тому, что цена на них не падает, поддерживается, и бюджет несет непосильные расходы».

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