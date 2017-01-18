Москва, 18 января, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Цены на бензин в России растут из-за постоянного введения новых акцизов, а также снижения пошлины на экспорт нефтепродуктов, при этом цены на бензин растут медленнее, чем цены в целом — из-за конкуренции. Как передает корреспондент ИА REGNUMм18 января, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, выступая в Совфеде.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Почему такой рост (цен на бензин) идет все-таки? Потому что мы все время акцизы новые вводим», — заявил он, отметив, что «любое снижение экспортной пошлины, которая запирает немножко рынок, сразу приводит к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, и любое назначение акциза прямо транслируется в цену».

При этом, по мнению главы ФАС, «это вопрос политиков, это вопрос депутатов».

«Если мы хотим пополнять дорожные фонды — мы увеличиваем акцизы, но мы увеличиваем и цены на рынке. Но при этом мы следим, чтобы она была в пределах инфляции», — рассуждает Артемьев.