Москва, 18 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях регламенты проведения «правительственных часов», передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

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«Правительственный час» заключался в том, что приходит представитель правительства и информирует о работе депутатов», — отметил спикер Госдумы. Теперь же, «во-первых, будет определяться профильный комитет, который будет готовить проект постановления по итогам этой информации, и расширяются возможности этого профильного комитета, который сможет, в том числе, потом запросить информацию о реализации этого постановления», указал он.

Кроме того, увеличивается время на «правительственный час», который может быть совмещен с госдокладом.

Выступление министра обязательно будет сопровождаться докладом аудитора Счетной палаты.

«Это дает больше возможностей депутатам быть в курсе, как работает министерство, ведомство, как решаются проблемы. Это комплексный, детальный подход, который повышает качество правительственных часов в Госдуме», — сказал спикер Госдумы.

Согласно принятым нормам время «правительственного часа» продлевается до 14 часов 30 минут — при том, что традиционно он начинается в 12:30.

Отметим, что Госдума также приняла календарь «правительственных часов». В частности, в феврале в Госдуме выступят вице-премьер Ольга Голодец и глава Минприроды Сергей Донской.