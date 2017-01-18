Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
Москва, 18 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Прорыв блокады Ленинграда: подвиг, укрепивший веру в Победу;
- Визит президента Молдавии Игоря Додона в Москву и совместная пресс-конференция с Владимиром Путиным: реакция молдавской Демократической правящей партии. Что подарил Додону российский президент?
- Маккейн признал Россию крупнейшим игроком на Ближнем Востоке;
- Россия продлила Эдварду Сноудену вид на жительство ещё на два года;
- Барак Обама сократил тюремный срок информатору WikiLeaks Челси Мэннинг;
- Киев получил от ООН просьбу Януковича о вводе российских войск;
- Савченко предложила «сдать» Крым ради возвращения Донбасса;
- Захарченко объяснил невозможность объединения ДНР и ЛНР;
- Партия «Альтернатива для Германии» призывает государство отказаться от вины за нацизм.