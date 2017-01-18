Вашингтон, 18 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Около 13 миллионов страниц документов, касающихся деятельности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 1947 по 1990 год, обнародованы в США. Об этом сообщает CNN.

Pixabay.com Совершенно секретно

«Документы проливают свет на деятельность ведомства в рамках войны во Вьетнаме, Кореи и идеологического противостояния с Советским Союзом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в документах также содержатся сведения, имеющие отношение к информации о случаях наблюдения за НЛО, а также программы организации «Звездные врата», в рамках которой исследовались телепатические способности и способы их применения.

«Доступ к этим историческим документам больше не ограничивается географией», — заявил Джозеф Ламберт, директор по вопросам информации ЦРУ в своем пресс-релизе.

Отмечается, что представители Центрального разведывательного управления не отфильтровывали информацию перед публикацией.

При этом большинство материалов подвергли небольшой редактуре с целью защиты источников информации, а также методов ее сбора.