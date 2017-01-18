Москва, 18 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Опыт боевых действий российских войск против террористов и вопросы управления межвидовыми войсковыми группировками в ходе военных конфликтов будут рассмотрены руководством российских вооружённых сил на оперативно-мобилизационном сборе, открытом сегодня, 18 января. Об этом сообщил на открытии сборов министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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«Планируется уделить внимание организации управления группировками войск в военных конфликтах», — сказал Шойгу.

По словам министра, на сборах будут продемонстрированы действия объединённого стратегического командования в полевых условиях. Также на сборах будет показано, как ведётся управление военного округа во время войны.

Кроме того, на сборах предстоит изучить актуальные вопросы посвящённые тому, как в современных операциях управлять группами войск разных видов. Здесь будет применён опыт боевых действий против террористов.

Шойгу отметил, что сборы продлятся три дня. Одной из целей мероприятия является организация совместной работы органов военного и государственного управления.

«На примере Свердловской области планируем показать действия штаба обороны субъекта Российской Федерации в период угрозы агрессии и в военное время», — сообщил генерал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что профессиональный уровень руководящего состава Вооруженных сил России за последние годы повысился, но его необходимо совершенствовать дальше.