Москва, 18 января, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Пакет постановлений, меняющий положение о почетном знаке Госдумы, а также новое положение о почетной грамоте Госдумы, нижняя палата парламента приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Так, изменениями в положение о почетном знаке Госдумы исключается глава аппарата из числа лиц, которые могут обращаться с ходатайством о награждении почетным знаком. Устанавливается, что ходатайство о награждении почетным знаком также должно содержать конкретные сведения об активной общественно-политической деятельности, информацию об отсутствии неисполненных решений суда, возбужденных исполнительных производств.

Также Госдума приняла новое положение о почетной грамоте. Прежде всего, расширяется перечень оснований для награждения, уточняется перечень сведений, содержащихся в ходатайстве о представлении к награждению, количество представленных к награждению в течение года. Прописывается, что почетной грамотой невозможно наградить повторно.

В ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на отсутствие процедуры награждения. «20 лет назад мне — почетную грамоту. Я спрашиваю: «Где грамота?» — «Пойдите возьмите бланк на складе»… Мы можем друг друга ненавидеть, политические противники… Президент в Кремль зовет, вся страна видит!» — указал парламентарий.

Предложение разработать процедуру награждения поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Попросим комитет проработать процедуру, замечание правильное», — сказал он.