Братислава, 18 января, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Показатель производства автомобилей в пересчете на каждую тысячу жителей достиг в 2016 году в Словакии 191 единицы. Такой показатель является самым большим в мире, заявил глава республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрай Синай в интервью порталу Teraz.

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По его словам, в среднем в государствах ЕС ежегодно выпускается 40,8 автомобилей каждую тысячу жителей. За год три автозавода Словакии — Volkswagen в Братиславе, Kia Motors в Жилине и PSA Peugeot Citroen в Трнаве — произвели 1,04 млн автомобилей.

Синай отметил, что Словакия является лидером по производству транспортных средств на одну тысячу жителей на протяжении нескольких лет. По сравнению с 2015 годом выпуск машин в стране почти не изменился — вырос всего на 2 тыс. автомобилей.

Доля производства автомобилей в промышленности государства достигла в минувшем году 44%, доля экспорта составила 35%. В 2018 году в Словакии приступит к выпуску машин еще один автозавод.