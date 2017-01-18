Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 18 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Двадцать лет в колонии строгого режима проведет насильник малолетней, намеренно пытавшийся заразить ребенка ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под замком

Напомним, что 21 мая прошлого года 38-летний мужчина распивал спиртные напитки во дворе жилого дома в ямальском городе Лабытнанги. Заметив в 17:39 по местному времени (15:39 мск) среди гулявших неподалеку детей школьницу (возраст ребенка не называется), он подошел к ней и предложил покатать на велосипеде. Она согласилась. Подозреваемый отвез ребенка в заброшенный дом, напоил пивом, и когда девочке стало плохо, изнасиловал ее. После повез девочку обратно во двор. Там его и задержали родители потерпевшей и их знакомые, которые несколько часов разыскивали ребенка.

Обвиняемый знал о том, что является ВИЧ-инфицированным. Свою вину в преступлении полностью признал. Девочку заражение миновало.

Злоумышленнику проведены психиатрическая, генетическая и иные криминалистические экспертизы, также его вину подтверждает большое количество свидетелей. Сам осуждённый вину признал в полном объеме.

ВИЧ-инфицированный признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 122 УК РФ («Покушение на заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.