Саратов, 18 января, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В регионе будут организованы 43 купели, в том числе 11 в Саратове и Саратовском районе, 1 — в Энгельсе. Там будут дежурить экстренные службы — МЧС, спасатели, полицейские, врачи скорой помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Саратовской области Роман Сулейманов, передает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купание в крещение

Купаться в других местах — так называемых «стихийно возникающих» — представители экстренных служб не рекомендовали.

«У купальщика должна быть резиновая обувь и халат, чтобы не получить охлаждение еще до купания, пока ожидает в очереди. Запрещено нырять в прорубь головой, заходить или заезжать на автотранспорте «с воды», употреблять спиртное, устраивать рядом с купелями «свои» купели. Человек, планирующий искупаться, должен быть к этому подготовлен, не иметь медицинских противопоказаний», — отметил Начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области» Юрий Юрин.

«Набрать воды не должно быть самоцелью, — прокомментировал традицию празднования Крещения Господня настоятель храма во имя Преподобного Сергия Радонежского, председатель комиссии по вопросам развития гражданского общества, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Саратова священник Александр Чеботарев. — На Крещение принято освящать воду. В этот день многие люди купаются в проруби, веря, что вода смоет все грехи и болезни. Хотя обычай купаться в Крещение — скорее народная, чем церковная традиция».

«В дни Крещения Господня проходят праздничные богослужения в храмах, совершаются Всенощное Бдение, а утром 19 января Божественная Литургия, после которой совершается Великое освящение воды (агиасма). Многие люди считают, что в эти дни необходимо набрать воды, но это не должно быть самоцелью. В этот великий для православных людей праздник, нужно прежде всего прийти в храм помолиться и по возможности приобщиться к святым таинствам Покаяния и Евхаристии. Ажиотаж создавать не стоит, воду можно набрать утром и в течение нескольких дней после Крещения. Есть еще традиция купаться в проруби, но она не является церковной, те же, кто имеет силы и возможности, конечно, могут искупаться в источнике», — сообщил священник Александр Чеботарев.

По информации пресс-службы Саратовской епархии, в Крещенский сочельник и в день Крещения Господня (Богоявления) клирики Саратовской епархии будут освящать воду в открытых водоемах.

18 января, в Навечерие Богоявления:

в 18.00 — пруд в Вольском филиале Военной Академии Тыла;

в 19.00 — на реке Идолге (храм в честь Казанской иконы Божией Матери п. Татищево); пруд лесхоза в с. Вязовка Татищевского района;

в 20.00 — п. Елшанка (на территории храма Сретения Господня); родник «Дегтярный» (храм первоверховных апостолов Петра и Павла г. Аткарска); Нечепуров пруд в с. Вязовка Татищевского района; пруд в с. Широкое Татищевского района;

в 21.00 — п. Пролетарский Вольского района;

в 22.00 — с. Синенькие; источник в с. Балтай (храм Покрова Божией Матери);

в 23.00 — на реке Волге (храм святой блаженной Ксении Петербуржской в п. Красный Текстильщик); родник в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района (храм в честь Казанской иконы Божией Матери); источник в с. Столыпино Балтайского района (храм святого князя Димитрия Донского);

в 23.30 — на реке Волге в п. Затон г. Саратова; с. Хмелевка Саратовского района; на реке Багаевка (храм священномученика Константина Богородского в с. Багай-Барановка Вольского района); источник святителя Николая Чудотворца в п. Шиханы-2; на реке Медведице (крестный ход от храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Петровска); пруд в п. Светлый Татищевского района;

в 23.40 — источник в с. Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района (храм Рождества Христова); источник великомученицы Параскевы Пятницы в с. Толстовка Базарно-Карабулакского района.

В полночь будет освящение воды на источнике рядом с храмом Архангела Михаила в с. Михайловка Саратовского района; на реке Широкий Буерак Рыбушанского муниципального образования; на роднике «Центральный» в с. Белогорное Вольского района; на реке Медвидице «на Углу» в д. Ершовка Аткарского района.

19 января, в день Крещения Господня: по окончании Божественной литургии — родник в с. Калмантай Вольского района (храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица»); источник великомученицы Параскевы Пятницы близ с. Усовка Воскресенского района; источник рядом с храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в п. Коммуна Воскресенского района; на реке Волге (храм преподобного Сергия Радонежского в с. Кошели Воскресенского района); родник в с. Лесная Неёловка Базарно-Карабулакского района (храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова); родник в с. Тепляковка Базарно-Карабулакского района (храм Живоначальной Троицы);

в 9.30 — на реке Волге в с. Пристанное (Спасо-Преображенский храм);

в 10.00 — Беркутовский источник на 10-й Дачной; родник в садах в Нижней Малыковке; источник в с. Ключевка (храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Новые Бурасы);

в 10.30 — на реке Волге в с. Усть-Курдюм (храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона); на реке Идолге (храм Николая Чудотворца с. Октябрьский Городок Татищевского района);

в 12.00 — Багаевский пруд в с. Багаевка Саратовского района; на реке Сосновке (крестный ход от храма в честь Владимирской иконы Божией Матери с. Новозахаркино Петровского района);

в 13.00 — источник в с. Ивановка Базарно-Карабулакского района (подворье Свято-Сергиевского монастыря); озеро Агаревское близ села Агаревка Петровского района.