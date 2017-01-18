Челябинск, 18 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Челябинской области зафиксирован существенный рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в течение третьей недели года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Cgbkgo.ru ОРВИ

В больницы региона обратилось свыше 37 тыс. человек. По сравнению с прошлой неделей прирост числа заболевших составил 97% (112,7 на 10 тыс. населения), при этом рост отмечен во всех возрастных группах: детей до 2 лет — на 95%, детей 3−6 лет — на 100%, школьников 7−14 лет — на 120%, взрослых — на 81%.

Эпидемией охвачено 31 муниципальное образование области, за исключением Ашинского, Брединского, Нязепетровского, Октябрьского, Троицкого, Уйского и Чебаркульского районов, однако и там был отмечен рост числа заболевших.

В Челябинске на прошлой неделе было зарегистрировано 17 283 случая ОРВИ (145 на 1000 населения), что на 47% больше в сравнении с прошлой неделей, однако ниже чем в предпраздничную неделю.

По состоянию на 16 января по области госпитализированы 1094 человека, 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии, троим пациентам проводится искусственная вентиляция легких. Среди госпитализированных 549 детей, два ребенка находятся в тяжелом состоянии. Из числа госпитализированных медики диагностировали 28 случаев гриппа H1N1 и 27 случаев гриппа H3N2, кроме того были выявлены случаи парагриппа, аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции и метапневмовирусной инфекции.

Отметим, что последнюю неделю большинство южноуральских школьников находилось на карантине, однако с 19 января учебная деятельность в школах области будет возобновлена.

Напомним, что занятия в школах Южного Урала были приостановлены 10 января. Кроме Челябинска на данный момент на карантине находятся учебные заведения в 14 муниципалитетах области: в Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Коркино, Еманжелинске, а также Агаповском, Верхнеуральском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Красноармейском, Нагайбакском, Кусинском и Сосновском районах. В некоторых районах занятия были приостановлены частично. Право на ввод нового карантина оставлено на усмотрение каждого муниципалитета в зависимости от ситуации.