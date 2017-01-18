Магас, 18 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Ингушетии возрождается виноградарство. Восстановить уничтоженные в середине 80-х годов в период «сухого закона» виноградники в республике планируется до 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 18 января, привлечь к этой работе власти Ингушетии намерены специалистов, работавших в этой отрасли в советские времена. Всего будут задействованы сотни рабочих.

Ломакина Мария Владимировна. Сбор винограда. 1927

Первым шагом к возрождению виноградарства стала закладка виноградников в зоне рискованного земледелия на площади 30 гектаров» в Малгобекском районе Ингушетии. Посаженная на северо-восточной части Терского хребта виноградная лоза было завезена из Краснодарского края.

Как отметили в республиканском минсельхозе, посадка виноградных лоз в этом году будет продолжена. Для этих целей власти республики решили отвести 200 гектаров в государственных сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах района. Еще 300 гектаров буде выделено под эту культуру к 2020 году.

«Основной упор планируется делать на фермерские хозяйства, которые готовы вкладывать свои личные средства в закладку виноградников», — сказал представитель Минсельхоза, добавив, что власти, помимо устранения административных барьеров в оформлении документации на землю, готовы субсидировать до 25% затрат.

Напомним, в 80-х годах прошлого века в ведении виноградных совхозов Малгобекского района в общей сложности было свыше 450 гектаров виноградников, с каждого из которых получали порядка 40 центнеров винограда. Собранный урожай в те времена реализовывался местному населению, а из оставшейся части делали натуральные соки, пользовавшиеся большим спросом.