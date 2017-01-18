Москва, 18 января, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Молдавии может пройти референдум, на котором будут рассматриваться вопросы по изменению конституции. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон, находящийся с официальным визитом в Москве.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

«Додон готов объявить национальный референдум в том случае, если парламент и кабинет министров начнут блокировать выдвигаемые главой государства инициативы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 г. правящая партия Молдавии сообщила, что Демократическая партия страны считает категорически неприемлемыми заявления президента республики Игоря Додона, сделанные в ходе визита в Москву и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и обещает «нейтрализовать любые попытки аннулировать Соглашение об ассоциации (Молдавии) с ЕС и изменить внешнеполитический вектор».

Демпартия отмечает, что сближение Молдавии с Евросоюзом остается «фундаментальной осью внешней политики» страны, и власти намерены подтвердить это принятием в парламенте специальной декларации, осуждающей позицию Додона и подтверждающей приверженность республики «европейскому пути».

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