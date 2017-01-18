Ярославль, 18 января, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославской области сократилось количество микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении Банка России в Ярославской области.

Квентин Массейс. Менялы и ростовщики (фрагмент)

По данным отчётности на 1 января 2017 года на территории региона в реестре микрофинансовых организаций (МФО) числится 24 организации, против 29 организаций на 1 октября 2016 года. При этом, размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций Ярославской области по итогам 9 месяцев 2016 года, вырос на 213% (до 549,86 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданных займов только за III квартал прошлого года составил 200,41 млн рублей, что на 71% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

«Объем займов выданных МФО физическим лицам по итогам 9 месяцев 2016 года вырос на 241%, до 545,88 млн рублей. Объем выданных займов индивидуальным предпринимателям вырос на 55% и составил 78,71 млн рублей, объем выданных займов юридическим лицам вырос на 82%, до 121,69 млн рублей. При этом количество договоров, заключенных микрофинансовыми организациями за 9 месяцев 2016 года, составил 27,72 тыс. шт., что на 13% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года», — отметил заместитель управляющего отделением Главного управления Банка России по Ярославской области Евгений Ефремов.

Кроме этого в региональном отделении Банка России отмечают снижение интереса ярославцев к займам в ломбардах. Количество договоров займа, заключенных в течение III квартала 2016 года, составило 28,99 тысяч (снижение на 58% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Уменишилось и число самих ломбардов: в Ярославской области на 1 января 2017 года подобных организаций осталось лишь 31, против 48 на 1 ноября 2015 года.