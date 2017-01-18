Москва, 18 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Бабушка российской певицы Наташи Королёвой скончалась на Украине. Артистка не может приехать и проститься с ней. Об этом Королёва написала в своём Instagram.

Koroleva.ru Наташа Королёва

«Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА… а я не могу прилететь Ее похоронить…», — сообщила Королёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября Королёвой был запрещён въезд на Украину. Пятилетний запрет введён на основании обращения депутата Верховной рады Оксаны Корчинской. После этого бабушка певицы решила уехать с Украины.

В декабре Королёва подала иск в Киевский окружной суд. Российская певица потребовала отменить решение Службы безопасности Украины о запрете её въезда в страну. Первое судебное заседание назначено на 16 марта 2017 года.