Санкт-Петербург, 18 января, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Ространснадзор снял введенные ранее ограничения на международные пассажирские перевозки для автобусов российского ЗАО «Евролайнс», обслуживающих пассажиров под брендом Lux Express. Об этом ИА REGNUM сообщила 18 января пресс-служба компании.

Luxexpress.eu Автобус Lux Express

В начале января российскому подразделению Lux Express запретили международные автобусные перевозки из Петербурга в направлении Финляндии и Эстонии из-за выявленных нарушений. Компании пришлось воспользоваться услугами партнеров из других автобусных компаний, чтобы перевезти купивших билеты пассажиров. Это вызвало задержки в доставке пассажиров и дополнительные трудности при пересечении границы.

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«Компания досрочно устранила обнаруженные в ходе проверки Ространснадзора недочёты», — заявил генеральный директор ЗАО «Евролайнс» Райт Реммель. Как отмечают в автобусной компании, сейчас все рейсы Lux Express в Хельсинки и Таллин проходят без опозданий и в соответствии с графиком движения.

Однако инцидент не прошел бесследно. «В связи с ущербом репутации компании и убытками, ЗАО «Евролайнс» пересмотрит свои планы по расширению деятельности на российском рынке и по необходимости может внести в них коррективы», — отметил Райт Реммель.

Как сообщалось, ЗАО «Евролайнс» 26 декабря 2016 года получило предписание надзорных органов. Поскольку выявленные недостатки не мешали безопасному обслуживанию пассажиров и не влияли на их комфорт, приостановление действия лицензии уже 2 января 2017 года стало для компании неожиданностью.

Lux Express Group — оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 12 странах Европы. Основные направления работы — Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Группа обслуживает не только международные маршруты, но и внутренние в Эстонии и Польше.