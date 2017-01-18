Махачкала, 18 января, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В 2016 году правоохранительными органами на территории Дагестана было задержано более 200 членов и пособников бандгрупп, сообщил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на заседании антитеррористической комиссии в Махачкале, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 18 января.

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По его словам, ряд одиозных главарей бандформирований нейтрализованы, добровольно отказались от террористической деятельности семь боевиков. Также возросло количество профилактических мероприятий с гражданами, подверженными влиянию идеологии терроризма. Это — жены боевиков, их дети и ближайшие родственники, бывшие участники незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также лица, получившие религиозное образование за рубежом. Всего этой работой было охвачено 4,5 тыс. человек, тогда как в 2015 году профилактические действия были применены в отношении 2,5 тыс. человек.

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Между тем, по мнению заместителя директора ФСБ России — руководителя аппарата НАК Игоря Сироткина, который также принял участие в заседании, несмотря на достигнутые результаты, ситуация требует системного подхода к устранению обстоятельств, которые способствуют пополнению рядов бандитов и их пособников. Сироткин добавил, что в 2016 году оперативная обстановка в регионе в сфере противодействия терроризму сохранила тенденцию к стабилизации, но оставалась напряженной.

По данным прокуратуры Дагестана, в 2016 году было совершено 907 преступлений террористического характера. По сравнению с 2015 годом количество этого вида преступлений выросло на 43%. При этом, в Дагестане не было допущено ни одного теракта. В ходе борьбы с преступностью в прошлом году были убиты 19 сотрудников силовых структур, 50 ранены. По сравнению с предыдущим годом, количество погибших и раненых увеличилось вдвое.