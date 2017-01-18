Екатеринбург, 18 января, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге беременная женщина едва не погибла от рухнувшей на неё наледи. ЧП произошло возле дома №72 по улице Шмидта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Hans Сосульки

Областное управление СКР организовало доследственную проверку. Известно, что она проходила со своим ребёнком. С травмами она обратилась за помощью к медикам.

«Что важно, по этому тротуару каждый день из школы и в школу ходят первоклашки близ лежащей школы. Их много в наших домах», — написала пострадавшая на своей странице в социальной сети Facebook.

Дом обслуживает управляющая компания «Стандарт». По словам сотрудников организации, наледь рухнула с самовольно установленного козырька балкона. При этом хозяину квартиры ранее было выдано предписание о необходимости демонтажа козырька. Но он на это не отреагировал.

Теперь юристы компании подают в суд на хозяина квартиры. А пострадавшей женщине обещают помощь.